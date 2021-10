18-Milliarden-Reform | Keine Entlastung

Keine Entlastung! Kritisch zu den Ökosteuer-Verkündigungen der Regierung äußerten sich Umweltschützer. Beim WWF sieht man im CO2-Preis zwar einen wichtigen Schritt getan, der Preis sei aber zu niedrig angesetzt. Das Beibehalten am Dieselprivileg nennt man ein „verheerendes Signal“. Greenpeace sprach überhaupt von einem „Armutszeugnis“, „Fridays for Future“kritisiert die die Steuerreform „aufs Schärfste und fordert sofortige Nachbesserungen“. Und was meinen unsere Leser und User? Sie bleiben höchst skeptisch! Das zeigen unsere „Fragen des Tages“ vom Samstag und Sonntag. Am Samstag wollten wir wissen: „Steuerreform: Rechnen Sie für sich persönlich mit einer spürbaren Entlastung?“. Da sagten 88 Prozent „Nein“. Am Sonntag fragten wir: „Steuerreform präsentiert: Hat die Regierung ihre Versprechen gehalten“. Auch hier eine ganz eindeutige Antwort - 73 Prozent finden: „Nein“. Was soll man dazu sagen? Außer: Wundert´s einen, wenn die Menschen nur noch so wenig Vertrauen in die Politik haben?