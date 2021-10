Horns Bauer: „Keine schönen Bilder“

„Im ersten Moment reagiert man nur. Dann kommen einem die Bilder von Amro Lasheen in den Kopf. Das sind keine schönen Situationen. Zum Glück ist der Vorfall knapp vor der Betreuerbank passiert, da waren die Ärzte gleich da“, so Bauer, dessen Erste-Hilf-Kurs schon einige Jahre her ist. Lasheen war vor einem Jahr – ebenfalls gegen die Young Violets – zusammengebrochen, musste mit dem Hubschrauber ins Spital.