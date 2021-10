Nach Mordversuch an Mutter in Österreich verhaftet

Der kaltblütige Mordversuch an seiner eigenen Mutter scheiterte im Juli 2017 kläglich. Doch dann verschwand der Gesuchte komplett vom Radar. Vom Zugriff der Fahnder und der Spezialeinheit Cobra vor etwas mehr als einer Woche in Wels wurde der 24-Jährige daher völlig überrascht. Jahrelang hatte er sich – erst in Wien, dann in Oberösterreich – erfolgreich vor den Strafbehörden versteckt.