Olympiastarter Herzog gab in Salzburg Ton an

Seine eigene Halmarathon-Bestzeit (1:03:22 Stunden) war für Peter Herzog acht Wochen nach dem Olympia-Marathon in Tokio kein Thema. Aber trotzdem siegte der 34-jährige Leoganger am Ende klar in 1:04:59 Stunden. Der zweite Salzburger Olympia-Teilnehmer von Tokio im Feld, der Niedernsiller Triathlet Lukas Hollaus (Skilift Racing Tri Team) war mit dem Ziel, unter 1:10 Stunden zu bleiben, in den Halbmarathon gestartet. Das gelang mit Rang zwei in 1:09:05 Stunden. Den Pinzgauer Dreifachsieg komplettierte bei traumhaftem Laufwetter entlang der Salzach Andreas Stöckl (SC Leogang).