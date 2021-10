E-Bikerin (17) gerät auf Gegenfahrbahn und stürzt

Der Unfall einer 17-jährigen E-Bikefahrerin beschäftigt die Vorarlberger Polizei. Die junge Frau war am frühen Samstagmorgen in Bregenz auf die Gegenfahrbahn geraten, wo sie einem Auto ausweichen musste und in weiterer Folge zu Sturz gekommen. Jetzt wird nach Zeugen gesucht.