Wo unser Essen herkommt | Lehren ziehen

Lehren ziehen. Ja, auch so kann man das knappe Übertreffen des schlechtesten Resultats aller Zeiten „bejubeln“: „Es ist erfreulich, dass es unter schwierigen Bedingungen erstmals seit fast zwei Jahrzehnten wieder ein Plus bei der Landtagswahl für die SPÖ Oberösterreich gibt“, hieß es von der Bundesparteichefin. Ihre Partei ist im Industrie-Bundesland mit jetzt 18,6% (2015: 18,4) nicht einmal halb so stark wie in den Nuller-Jahren. Im jahrzehntelang von SPÖ-Bürgermeistern regierten Graz wurden die Roten am selben Tag von den Kommunisten pulverisiert, landeten erstmals auf einem einstelligen Prozentwert! Schaut nicht gut aus für die Sozialdemokraten. Aber stopp! Während die SPÖ peinliche Ergebnisse einfuhr, schaffte es gleichzeitig mit Olaf Scholz ein Gesinnungsgenosse in Deutschland, die SPD auf Platz 1 zu führen. Auch bei den letzten Landtagswahlen in Wien und im Burgenland konnten die SPÖ-Kandidaten ihre Vorsprünge an der Spitze sogar ausbauen. Der starke Mann im Burgenland, Hans Peter Doskozil, meldet sich heute via „Krone“ mit starken Ansagen zu Wort. Die SPÖ müsse jetzt, sagte er Conny Bischofberger, Lehren ziehen. Damit steht er allein auf weiter Flur. Denn weder in der SPÖ, noch in ÖVP und FPÖ zeigt man Bereitschaft, Lehren aus den teils verheerenden eigenen Ergebnissen und gleichzeitigen Erfolgen so bedenklicher Gruppierungen wie MFG und KPÖ zu ziehen.