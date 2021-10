Avdijaj - die geläuterte Skandalnudel

Ausnahmetalent und Skandal-Profi - Donis Avdijaj hat in seiner Karriere schon viel erlebt! Als 17-Jähriger jagte ganz Europa das Supertalent, Schalke legte eine Ablösesumme mit 49 Millionen Euro fest. Der Ruhm stieg dem Jungspund zu Kopf, er sorgte nur noch abseits des Platzes für Schlagzeilen. Hartberg ist wohl seine letzte Chance, um als Profi die Kurve zu kratzen. Die Steirer schotteten den 25-Jährigen vorm Duell gegen dessen Ex-Klub Sturm ab, verhängten kurz vor dem Derby sogar ein Interviewverbot. Zu viele Anfragen, auch aus Deutschland.



Spione in Graz

Franco Foda, der Avdijaj 2015 per Leihe zu Sturm (13 Tore und elf Vorlagen in 45 Spielen) lotste: „Ein Spieler mit außergewöhnlichen Qualitäten. Donis war damals noch sehr jung, von seinem Potenzial hat die gesamte Mannschaft profitiert. Manchmal hab ich ihm aber schon sagen müssen, was es bedeutet, Profi zu sein“, schmunzelt der Teamchef. „Ich hoffe, dass er nun längerfristig bei einem Klub ist, sein Potenzial ausschöpft. Es wäre schade, wenn so ein Spieler nicht das Optimum herausholt.“ Bislang sorgte das einstige Wunderkind für keine Eskapaden in Hartberg.