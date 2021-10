Auer bei erstem DTM-Rennen am Hockenheimring out

Van der Linde gewinnt

Der Sieg am Samstag ging an den südafrikanischen Audi-Piloten Kelvin van der Linde vor Ferrari-Fahrer Alex Albon aus Thailand und dem Deutschen Mike Rockenfeller (Audi). Van der Linde zog in der Gesamtwertung nach Punkten (je 188) mit dem neuseeländischen Serien-Rookie Liam Lawson gleich. Auer ist mit 98 Zählern weiter Siebenter.