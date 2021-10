Salzburger Tabellenführung ++ Barca am Tiefpunkt

Zum zweiten Mal rollen wir den Königsklassen-Teppich aus und nehmen sie mit in die europäischen Spitzenbewerbe. Am zweiten Spieltag dürfen wir in der Champions League über den ersten Salzburger-Sieg und die Tabellenführung jubeln. Überraschungen hat es auch am zweiten Spieltag gegeben und zwei spanische Top-Klubs stecken derzeit in der Sackgasse. In der Europa League gab es für Rapid und Sturm nichts zu holen. Hingegen der LASK hätte seine Dominanz in mehr Punkte umwandeln müssen. Moderator Martin Grasl und Experte Michael Konsel blicken auf die spannende, europäische Fußballwoche zurück!