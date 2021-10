Faßmann fordert: „3G für alle am Arbeitsmarkt!“

1G bei Lehrern?

An denen will Faßmann festhalten - und sieht sie für ungeimpfte Lehrer als sinnvolle Maßnahme. Zuletzt lag die Impfquote bei rund 80 Prozent, bei der nächsten Erhebung Anfang Oktober, so Faßmann, werden es 90 Prozent sein. Bleiben rund 10.000 ungeimpfte Lehrer. Eine Impfpflicht für sie bzw. 1G wie in der Disco lehnt er ab: „In die Nachtgastronomie muss man ja nicht - in die Klasse muss ein Lehrer schon. Und was täte man mit ungeimpften Lehrern? Sie bei voller Entlohnung zu Hause fernsehen lassen?“