Unwetter-Schaden im Sommer: 41,3 Millionen Euro

Die enormen Investitionen in den Hochwasserschutz und die Wildbachverbauung haben laut Schwaiger Schäden in noch viel größerem Ausmaß verhindern können. „Gleichzeitig ist aber deutlich geworden, dass ein hundertprozentiger Schutz nicht möglich ist.“ Alleine im Oberpinzgau seien im vergangenen Jahrzehnt rund 100 Millionen Euro in die Hochwasservorsorge investiert worden. Dort fordern jetzt neun Gemeinden in einer auferlegten Petition einen besseren Hochwasserschutz an der Salzach und in den Tauerntälern. Dafür sollten auch Schutzbauten im Nationalpark errichtet werden.