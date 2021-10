Vorarlberger Montafon rittert um Snowboard-WM 2027

Nachdem die, ursprünglich in China geplante, Snowboard-WM 2021 abgesagt werden musste, stand kurzfristig im Raum, dass das Montafon einzelne Bewerbe übernehmen könnte. Dazu kam es aber schlussendlich nicht. Nun sind die Chancen aber gestiegen, dass in absehbarer Zukunft in Vorarlberg um WM-Edelmetall gefahren wird.