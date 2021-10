Heute geht es um die „Golf-Krone“

Nach den Runden auf den Golfplätzen in Bad Kleinkirchheim und im Golfpark Klopeinersee, bei denen die Teams bereits gute Ergebnisse erspielt haben, blicken nun alle auf das große Finale des mittlerweile vierten Kärntner Firmen-Wettkampfes, das heute auf der traumhaften Anlage am Millstätter See stattfindet.