Infizierte am Kirchtag in Kellerberg unterwegs

Weil am Kirchtag in Kellerberg vergangenes Wochenende (zwischen 25. und 26. September) mehrere infektiöse, coronapositive Personen vor Ort waren, ruft die Gesundheitsbehörde der Bezirkshauptmannschaft Villach Land alle Besucher auf, ihren Gesundheitszustand zu beobachten. Nicht mit Symptomen in die Teststation gehen!