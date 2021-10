Mit Schütz fand SKN zurück in die Spur

„Fleißig Punkte sammeln“

Den positiven Spin will Schütz weiterdrehen. „Fleißig Punkte sammeln und ins Mittelfeld kommen. Von ganz vorne kann man nach so einem schlechten Saisonstart nicht sprechen. Das wäre vermessen“, weiß St. Pöltens Bundesliga-Rekordtorschütze, der seit fünf Jahren beim Verein ist, viele Höhen und Tiefen erlebte. Und zuletzt den Platz von Deni Alar hinter den Spitzen einnahm. „Wir wissen alle, was Deni für Qualitäten hat. Die werden wir heuer noch brauchen. Konkurrenzkampf ist immer gut.“