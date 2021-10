Urlaub im Imlauer Hotel Schloss Pichlarn gewinnen!

Dank Corona boomt Golf wie schon lange nicht

Das Schloss, dessen Geschichte rund 1000 Jahre zurückgeht, ist seit 1972 ein Hotel, jetzt sogar ein Fünf-Sterne-Hotel, aber diesmal steht für mich Golf im Vordergrund. Dank Corona boomt Golf wie schon lange nicht. Kein Wunder, schließlich bietet dieser Sport Bewegung in der freien Natur, Abstand halten ist leicht. Von Mann und Kind weiß ich, dass Golf nicht so einfach ist, wie es aussieht. Warum also nicht einmal selbst ausprobieren, am besten ohne Zuschauer, die mit wohlmeinenden Kommentaren nicht sparen würden? Um an einem Wochenende zum Golfer zu werden, gibt es in Schloss Pichlarn ein passendes Angebot; der goldene Herbst für mich die ideale Zeit, um in einen für mich neuen Sport hineinzuschnuppern.