Mobiler Pflegedienst „aus Tirol & für Tirol“

„Im Gegensatz zur bekannten 24-h-Betreuung sind die Mitarbeiter zur Gänze einheimisches Personal mit perfektem Leumund und einer qualifizierten österreichischen Ausbildung“, so der für das Personal zuständige Geschäftsführer Schneider. „Des Weiteren kann unser Pflegepersonal auch temporär gebucht werden - sei es nur für wenige Stunden oder tageweise. Eine Übernachtung bei den Patienten - wie in der 24-h-Betreuung - ist bei uns also nicht mehr nötig. Die Kunden profitieren auch von fixen, immer gleichen Pflegerinnen und nicht - wie in der 24-h-Betreuung oftmals vorhanden - ständiger Fluktuation der Mitarbeiter.“