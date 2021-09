Schwindender Zusammenhalt | Irrsinnigkeiten

Irrsinnigkeiten. Dass die Menschen insgesamt durch die vielen Corona-Beschränkungen, durch das noch immer nicht absehbare Ende der Pandemie und vor allem rund um die Impfungen schwer genervt sind - wen wundert das? Das Wirrwarr um die Bestimmungen befeuert die Misslaune zusätzlich. So wurde jetzt das Theater rund um einen zweimal geimpften Schüler bekannt, der einen Gurgeltest machte, weil es in seiner Klasse zwei positive Corona-Fälle gab. Doch in seiner knapp über der Wiener Stadtgrenze liegenden Schule ist der international anerkannte PCR-Test der Stadt Wien nicht gültig - denn in Niederösterreich wird nicht gegurgelt, sondern gespült. Danach folgte ein ganzer Rattenschwanz an Irrsinnigkeiten samt falschen Bescheiden. Dieser Thematik widmet sich heute in der „Krone“ Conny Bischofberger in ihrer Kolumne und schreibt: „Wenn ein Staat seine Bürger so behandelt, darf er sich nicht wundern, wenn Splitterparteien wie die MFG in Oberösterreich immer größeren Zulauf haben. Und wenn Corona-Maßnahmen immer unlogischer werden, dann nimmt die Bereitschaft massiv ab, sie mitzutragen.“ Wie wahr!