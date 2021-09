Ein Opernabend in vier Werken

Erstmals ist auch eine Meisterklasse der „Conductors Academy“ unter Stardirigent Peter Rundel, der als musikalischer Leiter fungiert, eingebunden. „Das Festival hat mittlerweile ein künstlerisches und musikalisches Niveau erreicht, das in Österreich seinesgleichen sucht“, resümiert Cay Bubendorfer vom Trägerverein Klang21. Wer die 12 bis 35 Minuten langen Aufführungen mit ihren höchst unterschiedlichen Ansätzen verfolgen will, kann dies noch heute sowie am 1. und 2. Oktober tun.