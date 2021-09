Rockhouse feiert die Rückkehr der Livekonzerte

Um das Publikum trotz Lockdown und Beschränkungen mit Konzerten zu versorgen, hat das Rockhouse-Team im vergangenen Jahr stark auf Streaming und neue Kooperationen gesetzt. So wurden die Livekonzerte der Club Sessions per Streaming über Facebook und Youtube angeboten, die Reihe Local Heroes wurde in Zusammenarbeit mit Freies Fernsehen Salzburg FS1 im Stream übertragen. Kurze Freiluft-Performances am Dach des Rockhouses sorgten in der Musikszene ebenso für Abwechslung wie die Workshops der Rockhouse-Academy, die online angeboten wurde.