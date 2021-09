Trotz Pragmatisierungsstopp mehr Beamte beim Bund

Im Bundesdienst gilt schon seit mehr als 15 Jahren ein Pragmatisierungsstopp für Bedienstetengruppen mit vertraglichen Alternativen (Verwaltungsdienst, Lehrpersonen und Krankenpflegedienst). Nachdem die Zahl der Beamten in den letzten Jahren deshalb gesunken ist, wurde nun wieder eine Steigerung registriert. Zum Stichtag 1. Juni 2021 befanden sich 69.309 Beamten (gerechnet auf Vollzeitbasis) im Bundesdienst. Das sind um 294 mehr als zum Jahresende 2020. Der Beamtenanteil an allen Beschäftigten im Bundesbereich liegt damit aktuell bei 50,9 Prozent. Das geht aus dem der APA vorliegenden Personalcontrollingbericht hervor, der am Mittwoch auf der Tagesordnung des Ministerrates stand.