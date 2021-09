Menschen können sogar 130 Jahre oder älter werden

Wie die Fachzeitschrift „Royal Society Open Science“ in ihrer am Mittwoch veröffentlichten Ausgabe berichtete, wird die Höchstgrenze für die menschliche Lebensspanne in der Forschung seit Langem kontrovers diskutiert. Die jüngste Analyse legt nahe, dass das Sterberisiko eines Menschen ab einem gewissen Alter nicht mehr ansteige, sondern konstant bei einer Wahrscheinlichkeit von etwa 50:50 liege.