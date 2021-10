Tickets gewinnen für Kabarett & Comedy in Krems

Lydia Prenner-Kasper „erblüht“ am 11.11. im Haus der Regionen in ihrem vierten Soloprogramm „Krötenwanderung“ mit krötigem Humor zur Seerose der heimischen Kabarettszene und führt ihr Publikum in die sumpfigen Untiefen unserer Lebensgrundlage - dem „Biotop Familie“. TV-Publikumsliebling Manuel Rubey betrachtet am 19.11. im Stadtsaal Krems in seinem Programm „Goldfisch“ aufgeschobene Vorhaben im Leben zwischen 30 und 40.