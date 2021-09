Auch finanziell ist FPÖ großer Wahlverlierer

MFG ist der wahre Abräumer

Noch krasser ist die Quote aber bei MFG ausgefallen, das mit drei Abgeordneten in den Landtag einzieht. Macht 1,06 Millionen Euro pro Jahr, also insgesamt (mit Wertsicherung) etwa 6,5 Millionen € bis zur nächsten Wahl. Bei angeblich nur 100.000 € Wahlkampfkosten eine atemberaubende Quote von 1:65.