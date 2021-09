Salzburgs Jugend braucht mehr Unterstützung

Aber was ist es, was die Jugend in Salzburg belastet? Das ist je nach Altersgruppe unterschiedlich. „Die Kinder in unter zwölf Jahren sind total irritiert und kennen sich nicht mehr aus“, sagt der Grödiger Sozialarbeiter Michael Schmeikal. So sei das Aufwachsen in einer Krise mit viel Unsicherheit verbunden. „Sie hören nur von einem Virus, der gefährlich ist und haben vielleicht auch Angehörige, die deswegen im Spital waren. Gepaart mit überforderten Eltern, Homeoffice oder sogar Quarantäne sind die Kleinen total verunsichert“, sagt Schmeikal, der zwei Jugendzentren betreibt.