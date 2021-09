Keine Angst mehr vor dem ersten Schultag

Einfühlungsvermögen und gegenseitiger Respekt

Um den Kindern sowie deren Eltern die Sorgen zu nehmen, brauche es Einfühlungsvermögen und einen respektvollen Umgang. Ein spielerischer Zugang zum Lernen kann ebenfalls die Angst vor der Schule mindern. Ausreichend Zeit für Gespräche zwischen Eltern, Kindern und Pädagogen sind ebenfalls wichtig. Dass die bunte Mischung in den Klassen zu einer Überforderung der Kinder führt, sieht Projektleiterin Kerstin Walz nicht. Denn obwohl in keiner anderen Schulform so viel Diversität herrscht wie in der Volksschule, kennen das die Kleinen bereits aus dem Kindergarten. Laut den befragten Pädagogen ist die Transition dann gelungen, wenn sich das Kind bereits am ersten Schultag angenommen fühlt.