Sprechstunde: Ihre Frage an die Communitymanager!

Am Do, 7. Oktober zwischen 15 und 16 Uhr geht‘s mit dem ersten Thema los: „Netiquette neu“! Wir haben unsere mittlerweile in die Jahre gekommene Netiquette überarbeitet und möchten Sie Ihnen in unserer Sprechstunde vorstellen. Allen Besuchern dieses Community-Talks wird zuerst unser neues Regelwerk gezeigt: Was sagen Sie zu unseren Empfehlungen für eine positive Diskussionskultur in den Foren?