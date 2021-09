Der ORF sucht wieder „9 Plätze - 9 Schätze“

„Heimat großer Töchter und Söhne“

Im Anschluss an die Sendung porträtiert der ORF in „Heimat großer Töchter und Söhne“ neun Menschen aus den Bundesländern, die in ihrem Lebensumfeld Großes geleistet haben, aber dennoch weitgehend unbekannt geblieben sind. Zwei Tage später, am 28. Oktober, werden im Rahmen von „So schön ist Österreich“ alle 27 Kandidaten für die „9 Plätze - 9 Schätze“ vorgestellt - auch wenn sie in der Vorausscheidung den Kürzeren gezogen haben.