Gewinnen Sie Tickets für die 25. Bruno Gala & Show

Die Bruno-Gala - Das Fest der Spieler und somit die prestigeträchtigste Ehrung im österreichischen Fußball - findet am 4. Oktober erstmals in der Wiener Stadthalle statt. Die „Krone“ verlost 10 x 2 Gala-Tickets und weitere 25 x 2 Tickets für die Show in der Wiener Stadthalle!