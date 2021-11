Dolezal: „Schmerzensgeld für Modern Talking“

Star-Filmer Rudi Dolezal präsentiert diesmal bei „Rudi Backstage“ die besten und schlechtesten Videos, die er je produziert hat und erzählt die Geschichten dahinter. Zu seinen Lieblingsvideos gehört beispielsweise „Emotional“ von Falco: „Das Lied wurde leider kein Hit und hats auch nicht in die Charts geschafft, das Video ist dafür aber umso cooler!“ Anders schauts bei „Atlantis Is Calling - SOS For Love“ von der deutschen Gruppe Modern Talking aus. Rudi Dolezals Kommentar spricht Bände: „Ich habe [dafür] keine Gage bekommen, sondern Schmerzensgeld!“ Außerdem geht’s um große Künstlerinnen und Künstler wie Nena, Freddie Mercury, Paulina Rubio, …