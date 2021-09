Naschen erlaubt: So gesund sind Maroni Kopieren

Die Schale einer ungekochten Maroni ist sehr hart. Durch Hitze platzt diese auf und heraus kommt die essfertige Maroni. Wenn Sie die Esskastanien selbst rösten möchten, sollten Sie diese vorher einritzen. Dadurch springen sie leichter auf und lassen sich leichter schälen. Das Einritzen gelingt sehr gut mit einer Maronizange wie dieser. Sie geben die Maroni einfach in die Zange und drücken fest zu - dadurch entsteht ein kleiner Riss in der Schale. Danach weichen Sie die Esskastanien noch kurz in Wasser ein, geben sie auf ein Backblech und rösten diese bei 180 Grad etwa 20 Minuten im Ofen. Die Klinge der Maronizange besteht aus rostfreiem Edelstahl mit robusten Kunststoffgriffen, somit liegt das Produkt gut in der Hand. Nach Gebrauch geben Sie die Maronizange einfach in die Spülmaschine.



Artikelabmessungen: 21,5 x 8,5 x 5,4 cm

Gewicht: 95,3 g

Preis: 14,95 €

