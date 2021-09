Medaillenflut für Vorarlberger bei „EM der Berufe“

Peter Wakonigg aus Dornbirn (Absolvent der HTL Dornbirn) holte bei EuroSkills 2021 in Graz im Bewerb Chemielabortechnik die Goldmedaille. Silber ging an CNC-Dreher Kevin Emhofer aus Höchst (Julius Blum BgmH/Höchst), an Schweißer David Blank aus Egg (Ludwig Steurer Maschinen und Seilbahnbau GmbH & Co KG/Doren) und an Sanitär- und Heizungstechniker Vivian Krientschnig aus Nüziders (Dorf-Installationstechnik GmbH/Bludenz).