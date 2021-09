Die Bulldogs biegen den Meister beim Heimauftakt

Das Zusammenspiel der neu formierten Linien ließ gerade im ersten Drittel Wünsche offen. 190 Sekunden in doppelter Überzahl ließen die Hausherren ohne Torerfolg verstreichen. Der kam aber, als eine weitere Strafe gegen den KAC angezeigt wurde, durch Nikita Jevpalovs (19.). Eine Drangperiode zu Beginn des zweiten Drittels brachte den Klagenfurtern den Ausgleich. Ab diesem Zeitpunkt übernahm aber die Suikkanen-Truppe wieder das Kommando, scheiterte jedoch an der mangelnden Chancenauswertung bzw. am starken KAC-Keeper Sebastian Dahm.