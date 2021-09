„Kirtag tut der Seele einfach wieder gut“

Der Duft von gebrannten Mandeln, die bunten Lichter der Fahrgeschäfte, zur Blasmusik schunkelnde Menschen in Tracht und ein Gedränge, wie man es seit Beginn der Pandemie in der Salzburger Altstadt nicht mehr erlebt hat. So präsentierte sich das traditionelle Volksfest auch am Sonntagabend. Obwohl es in diesem Jahr aufgrund der Corona-Auflagen keine Festzelte, aber dafür lange Schlangen vor den Einlasskontrollen gab, herrschte rund um den Salzburger Dom bis zur letzten Minute ausgelassene Feststimmung.