test wahl oö

Politisches Erdbeben in Graz: Laut Hochrechnung (inklusive Wahlkartenprognose) kommt die KPÖ mit 29,1 Prozent überraschend auf Platz eins, die ÖVP verliert stark und kommt nur noch auf Platz zwei - sie liegt nur noch bei 25,7 Prozent. Bürgermeister Siegfried Nagl verkündete daraufhin seinen Rücktritt. Auf Platz drei landen die Grünen mit starken Zugewinnen, die FPÖ verliert stark und liegt nur knapp vor der SPÖ, die bei rund 10 Prozent stagniert. Die NEOS schaffen es mit rund 5 Prozent wieder in den Gemeinderat. krone.at berichtet weiterhin live von der Wahl in Graz.