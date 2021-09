Rätselraten um die Manager-Boni

Gibt’s die Gehaltszuckerl für Salzburgs Topmanager auch für das Krisenjahr 2020? Selbst wenn die Chefs selbst in Kurzarbeit waren? Bei Fragen rund um die „leistungsabhängigen Gehaltsbestandteile“ jener Manager, die in Unternehmen mit Landesbeteiligung arbeiten, hüllt sich der Chiemseehof in großes Schweigen.