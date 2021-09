Männer zündeten Bettdecke an und randalierten

Am Donnerstag waren die alkoholisierten Männer in einer Ferienunterkunft in Saalfelden aufgefallen, weil sie eine Bettdecke angezündet hatten. Anschließend zogen sie nach Leogang weiter, wo sie in einem weiteren Gästezimmer die Inneneinrichtung auseinandernahmen und sogar das Bett aus dem Fenster warfen. Gegenüber der Polizei gaben sich die beiden dann so aggressiv, dass sie festgenommen wurden. Die Männer werden auch einiger Diebstähle verdächtigt, wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte. Beide wurden auf freiem Fuß angezeigt.