Weiter wenig junge immunisierte Salzburger

So hat es eine Impfaktion im Rahmen des Rupertikirtags gegeben. Nach einer Bedarfserhebung, wer sich denn überhaupt noch immunisieren lassen wolle, veranstaltete das Land auch an den Schulen und Universitäten Impfaktionen. Das Ergebnis ist eher dürftig: 289 Schüler haben sich den Stich gegen das Virus abgeholt, bei der Aktion für Studenten an der FH Salzburg in Puch waren es nur 168 Impfwillige.