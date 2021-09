LIVE ab 14 Uhr: Wer gewinnt Grand Prix in Sotschi?

Bei Verstappen war diese Entscheidung aufgrund der Strafversetzung nach der Kollision mit Hamilton in Monza um drei Plätze ausgelöst und durch die traditionelle Überlegenheit von Mercedes, dass in Sotschi alle sieben Rennen bisher gewonnen hat, verstärkt worden. Der Niederländer setzt am Schwarzen Meer bereits die vierte Antriebseinheit in diesem Jahr in seinem Auto ein, erlaubt sind allerdings nur drei.