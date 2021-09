Hubschrauber muss Deutschen retten

Diese Bergtour wird einem 42-jährigen Deutschen wohl noch länger in Erinnerung bleiben. Er war am höhen Göll unterwegs, über den Jägersteig gelangte er zur Göllostwand und stieg in diese ein. Kurz vor dem Ausstieg am Kuchler Kreuz verstieg sich der Bergsportler und kam in steiles, brüchiges Gelände. Dort konnte er schließlich weder vor, noch zurück. Er wählte daraufhin den Notruf. Die Bergrettung Hallein rückte mit fünf Männern aus, zusätzlich wurde der Rettungshubschrauber C6 angefordert. Nach erfolgreicher Rettung wurde er mit Schürfwunden in Kuchl der Rettung übergeben. Er wurde anschließend im Landeskrankenhaus ambulant behandelt.