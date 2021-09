Keine langweilige Wahl (2). Ganz sicher überhaupt nicht langweilig wird heute eine zweite Wahl, eine, es ist gar keine Übertreibung, von europaweiter, wenn nicht sogar in gewisser Weise weltweiter Tragweite: In Deutschland geht mit den heutigen Bundestagswahlen die Ära Angela Merkel zu Ende. Wobei die nicht mehr antretende Langzeit-Kanzlerin unter Umständen noch ein Stück weit bis ins neue Jahr im Amt bleiben könnte, wenn die Koalitionsverhandlungen ähnlich lange dauern wie zuletzt. „Wer schafft den Sprung ins deutsche Kanzleramt?“ fragt in der Sonntags-„Krone“ unser nach Deutschland entsandter außenpolitischer Reporter Clemens Zavarsky und analysiert die Chancen von Armin Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz. Aktuell ist SPD-Kandidat Scholz Favorit. Heute Abend wissen wir mehr. Doch die Spannung wird über den Wahltag hinaus erhalten bleiben - denn wer heute in Berlin die Nase vorne hat ist die eine Frage, welche Koalition mit wem an der Spitze danach gebildet wird, die andere. Welche Koalition - diese Frage ist übrigens auch in Linz und vermutlich auch nach den Gemeinderatswahlen in Graz die spannendste.