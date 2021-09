Ticket-Wirrwarr lässt Seilbahner grübeln

„Saisonkarte für Getestete schwierig“

Am Katschberg ist man mit diesen Überlegungen noch nicht soweit. „Noch weiß keiner, was in der Verordnung drinnen steht. Aber Saisonkarten für Getestete: Das wird schwierig“, sagt Chef Josef Bogensperger der „Krone“. Er wolle jedenfalls das „Beste“ aus der Verordnung für seine Kunden herausholen, so der Lungauer.