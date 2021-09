„Fall Baerbock“ mit Kaineder in Oberösterreich?

„Im 8. Gebot heißt es: du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen. Wenn er tatsächlich Theologe wäre, wüsste er das auch“, stichelt Hattmannsdorfer heftig in Richtung Kaineder. Ein Gastkommentar eines Linzer Europarechts-Experten in einer Tageszeitung hat sich am Samstag mit den „feinen Unterschieden“ in Kaineders Lebensläufen beschäftigt, dies mit dem Titel „Ein ,Fall Baerbock’ in Oberösterreich?“. Das ist eine Anspielung auf Lebenslauf-Probleme der bundesdeutschen grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock.