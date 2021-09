Touristiker ziehen erfreuliche Sommerbilanz

Kärnten setzt auf Werbung

„Zu verdanken ist die gute Sommersaison vor allem den vorgezogenen Impfungen und den regelmäßigen Corona-Tests in den Betrieben“, so Wirtschaftskämmerer Josef Petritsch. Jetzt geht es darum, die positive Stimmung in den Herbst und Winter mitzunehmen. Christian Kresse, Chef der Kärnten Werbung: „Kärnten hatte im Tourismus noch nie eine so starke Position. Wir setzen allein in Österreich mehr als 300 TV-Spots und 600 Radio-Einschaltungen in Österreich und Deutschland. Wir wollen bis Ende Oktober klare Signale setzen.“