Brand in Mehrparteienhaus: Opfer sitzt in U-Haft

Rettung in letzter Sekunde

Die Einsatzkräfte mussten Dutzende Bewohner in Sicherheit bringen. Vier Mieter landeten sogar im Krankenhaus – unter ihnen auch die mutmaßliche Brandstifterin. Sie hatte die schwersten Verletzungen erlitten. Ihre Verbrennungen an den Unterarmen mussten wochenlang im Klinikum Graz behandelt werden.