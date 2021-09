Gewinnen Sie VIP-Tickets für das Herbstkonzert

Der Internationale Musikverein zur Förderung hochbegabter Kinder (IMF), unter der Leitung seiner Initiatorin und Obfrau Leona König, veranstaltet jährlich den Klassik-Musikförderpreis „Goldene Note“. Der Preis war heuer im Mai erstmals bei einer glanzvollen - von Thomas Gottschalk moderierten - TV-Gala an Österreichs herausragendste junge Talente für Klavier, Cello und Violine vergeben worden. Die „Krone“ verlost jetzt 5 x 2 VIP-Tickets für das Herbstkonzert der Finalisten am 2. Oktober in Wien.