Kogelbauer: „Jetzt bin ich am Weg Profi zu werden“

Karambol hat jeder schon mal gehört, aber was verbirgt sich hinter der billard-ähnlichen Variante? Claus Maurer ist schon seit Jahrzehnten begeisterter Spieler und hat seine semiprofessionelle Karriere selbst finanziert - gleich zu Beginn des Sporttalks mit Martin Grasl erklärt Maurer die Grundzüge des herausfordernden Spiels. Sein Schützling Nico Kogelbauer ist mit 19 Jahren eine große Nachwuchshoffnung und er zeigt sich durchaus selbstbewusst. „Jetzt bin ich am Weg Profi zu werden“, lautet die Kampfansage des gebürtigen Wieners. Am Dienstag sehen Sie übrigens eine Live-Übertragung der Bundesliga auf krone.at!