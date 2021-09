Red Bull Flugtag Wien ist kurz vor dem „Abheben“!

Es ist alles angerichtet für ein den Red Bull Flugtag Wien. Der Wetterbericht sagt Sonnenschein voraus, die Flugcrews aus ganz Österreich sind mit ihren Konstruktionen am Weg nach Wien. Die Vorbereitungen auf den Red Bull Flugtag in der Brigittenauer Bucht laufen auf vollen Touren. 40 Teams starten am 26. September 2021 ab 11 Uhr in den Wettbewerb der verrücktesten Ideen und abgefahrensten Team-Präsentationen in der Brigittenauer Bucht in Wien.