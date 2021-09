NASA startet Mini-Satellit mit Grazer Know-how

Klappt alles wie geplant, dann wird am Montag mit dem Satelliten „Landsat 9“ auch das Colorado Ultraviolet Transit Experiment (kurz CUTE), ein kleiner Satellit mit Grazer Know-how, von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien ins All starten. Er soll die Atmosphären von Exoplaneten näher unter die Lupe nehmen.