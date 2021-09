Junges Räuberduo schlug Betrunkenen in Linz nieder

Die Linzer Polizei wurde am Donnerstag, kurz vor 20 Uhr, in die Hochwangerstraße nach Linz gerufen, da dort ein Mann geschlagen worden sei. Am Boden lag ein 23-jähriger Linzer verletzt und sichtlich betrunken. Er klagte über Schmerzen im Gesichtsbereich, weshalb die Rettung verständigt wurde.